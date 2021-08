Straż Graniczna o 71 próbach nielegalnego przekroczenia granicy

Straż Graniczna kolejny dzień publikuje statystyki dotyczące nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej. 25 sierpnia wykonano 71 takich prób. Zatrzymano 20 cudzoziemców. Od początku miesiąca funkcjonariusze SG odnotowali już ponad 3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. „Działamy! Dziękujemy wszystkim za słowa wsparcia” – podkreślono we wpisie Straży Granicznej w mediach społecznościowych.

Granica polsko-białoruska. Kolejne zatrzymania Straży Granicznej

Straż Graniczna w środę poinformowała również o zatrzymaniu osób, które pomagały w nielegalnym przekroczeniu polsko-białoruskiej granicy. Było to dwóch obywateli Tadżykistanu. W sierpniu SG zatrzymała już 20 osób. To byli obywatele Gruzji, Iraku i Bułgarii. Zatrzymani nielegalni imigranci przebywają w strzeżonych ośrodkach.

Głos ws. migrantów na granicy polsko-białoruskiej zabrał również Europejski Trybunał Praw Człowieka. ETPC wydał środki tymczasowe, które mają obowiązywać do połowy września. Decyzja nakazuje Polsce zapewnienie migrantom koczującym na granicy wodę, żywność, opiekę medyczną i jeśli to możliwe tymczasowe schronienie. Nie oznacza to automatycznego wpuszczenia migrantów na terytorium Polski.

Wizyta Mateusza Morawieckiego na granicy Polski i Białorusi

We wtorek granicę Polski i Białorusi wizytował Mateusz Morawiecki, który spotkał się z funkcjonariuszami SG, Policji i żołnierzami Wojska Polskiego. Powodem odwiedzin był gwałtowny wzrost liczby nielegalnych migrantów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Premier omówił m.in. sytuację na granicy państwowej. Szef rządu podkreślił, że granica jest dobrze chroniona, a bezpieczeństwo jest priorytetem Polski.

