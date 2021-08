Obchody 82. rocznicy wybuchu II WŚ. Lista uroczystości

Na 1 września tego roku w kilku miastach w Polsce zaplanowano uroczystości związane z obchodami 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Najważniejsze – bo z udziałem przedstawicieli władz – odbędą się w środę w Wieluniu oraz w Gdańsku.

82. rocznica wybuchu II WŚ – obchody w Wieluniu

Jak co roku prezydent Andrzej Duda weźmie udział w obchodach rocznicy wybuchu II WŚ w Wieluniu w woj. łódzkim. Uroczystości rozpoczną się tam o godz. 4.30 na placu Legionów (choć to Westerplatte stało się symbolem ataku III Rzeszy na Polskę, to na Wieluń bomby spadły kilka minut przed strzałami ze Schleswig-Holstein).

W trakcie uroczystości w Wieluniu głos ma zabrać prezydent, a obchody zakończą się po godz. 6 rano.

Rocznica wybuchu II wojny światowej w Gdańsku

Inaczej niż w roku ubiegłym będą przebiegać uroczystości w Gdańsku. Te trzeba rozdzielić na miejskie i organizowane przez władzę centralną. Na stronach gdańskiego magistratu pierwsze uroczystości zapowiadane są na godz. 9 rano.

Wydarzenia organizowane przez miasto Gdańsk:

godz. 9 – Tablica upamiętniająca harcmistrza Jana Ożdżyńskiego, budynek Dyrekcji Kolei, ul. Dyrekcyjna 2-4

godz. 10 – Tablica upamiętniająca Polaków torturowanych i zamęczonych w pierwszych dniach II wojny światowej, dawna Victoriaschule, budynek Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Kładki 24

godz. 12 – Uroczystość na Placu Obrońców Poczty Polskiej 1/2 (to będzie największe wydarzenie tego dnia).

Z kolei uroczystości przed pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte organizuje Wojsko Polskie. Wszystko zacznie się tam o godz. 4.45, przewidziane jest wystąpienie ministra obrony narodowej Mariusz Błaszczaka.

Muzeum II Wojny światowej w Gdańsku planuje natomiast na 1 września:

godz. 9 – wernisaż wystawy czasowej, „Kiedy się wypełniły dni..”.

godz. 15 – pokaz filmu w reżyserii Stanisława Różewicza Wolne miasto (1958) po rekonstrukcji cyfrowej

godz. 20.15 – Widowisko muzyczne 7 x Westerplatte na placu przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (wydarzenie będzie transmitowane w TVP1).

Obchody 82. rocznicy wybuchu II WŚ Malbork-Szymankowo-Tczew

Gdański oddział IPN te obchody organizuje także w bardziej lokalnym wymiarze: w Malborku, Szymankowie i Tczewie.

Pierwsze uroczystości mają rozpocząć się w Malborku o godz. 9 przed pomnikiem Celników Polskich, później ruszą o 10.45 w Szymankowie, a ostatnie w Tczewie o godz. 14.