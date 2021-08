Co oznacza wprowadzenie stanu wyjątkowego? Rząd planuje, by obowiązywał w części dwóch województw

Rząd chce, by w części miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim wprowadzony został stan wyjątkowy. To reakcja na sytuację przy granicy z Białorusią. Wyjaśniamy, co oznacza wprowadzenie stanu wyjątkowego na tych terenach.