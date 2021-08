Wałęsa podczas uroczystości sierpniowych. „Walczymy z ludźmi, którzy niszczą nasz system”

W Gdańsku trwają obchody 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Miasto Gdańsk razem z częścią działaczy Solidarności oraz NSZZ „Solidarność” organizują osobne uroczystości. Na obchodach NSZZ „Solidarność” wręczono odznaczenia państwowe 56 działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy zrobił to prezes IPN Karol Nawrocki. Złożono również kwiaty m.in. pod pomnikami: Jana Pawła II, Ronalda Reagana i Anny Walentynowicz.

41. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Lech Wałęsa o systemie

Obchody miasta Gdańsk rozpoczęły się od uroczystego otwarcie bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. Podczas wydarzenia głos zabrał Lecha Wałęsa, który podkreślił, że w 1980 r. wywalczono trójpodział władzy. – Wtedy walczyliśmy nie z Kiszczakiem, Jaruzelskim czy ubekami. Walczyliśmy z systemem o inny system – powiedział były prezydent. Podkreślił, że obecnie system jest niszczony.

– Jak byłem prezydentem, to mnie też przeszkadzało wiele instytucji, ale bym nie wpadł na pomysł, aby je likwidować. Oni wpadli na to, żeby usuwać to, co przeszkadza. Na razie mieli zamiar usunąć tylko jedną rzecz, ale jak jedno usuniesz, to musisz drugie usuwać. I tak usuwają, aż zniszczą kompletnie nasze zwycięstwo. Dziś walczymy z ludźmi, którzy niszczą nasz pomysł – mówił Wałęsa.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz o „Solidarności”

Prezydent Gdańska podkreśliła, że „Solidarność” dała nam wolność i „była ważnym wydarzeniem zmieniającym życie tysięcy Europejczyków i ludzi na całym świecie”. Aleksandra Dulkiewicz zaznaczyła, że przejawem współczesnej solidarności są także wolontariusze, olimpijczycy i paraolimpijczycy. – Mimo różnicy poglądów łączy nas sport. Ale to niestety tyle dobrych wiadomości – przyznała prezydent Gdańska.

Dulkiewicz zwróciła również uwagę na podziały w polskim społeczeństwie. Stwierdziła, że nie wie, jak rozwiązać ten problem. – Dla mnie „Solidarność” ma dziś twarz uchodźcy koczującego na granicy. Sędziego, któremu władza chce łamać kręgosłup i rolnika, którego produkcja stała się nieopłacalna. Szanujmy się więc i wzajemnie słuchajmy. Trzymajmy się razem – podsumowała.

Mateusz Morawiecki o „największym ruchu społeczno-narodowym w historii całego świata”

Wpis z okazji Porozumień Sierpniowych zamieścił w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki. „Powiedzieć o »Solidarności«, że to był jedynie związek zawodowy, to powiedzieć zdecydowanie za mało. »Solidarność« to największy ruch społeczno-narodowy w historii całego świata. To ruch, który miał na celu wywalczenie godnego życia w niepodległym i suwerennym państwie, a którego ideały i dziedzictwo realizujemy dziś w Polsce” – napisał.

Z kolei Andrzej Duda w asyście związkowców NSZZ „Solidarność” złożył wieniec przy Pomniku-Krzyżu upamiętniającym msze święte ks. Jerzego Popiełuszki na terenie Huty Warszawa. Prezydent podkreślił, że w sierpniu 1980 r. „naród stanął ramię w ramię z robotnikami i doszło do pokojowego wywalczenia realizacji swoich praw i stworzenia nowej rzeczywistości”. – Robotnicy wtedy zażądali tego, co należy się każdemu człowiekowi, czyli wolności – podsumowała głowa państwa.

