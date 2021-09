Błaszczak na rocznicy wybuchu II WŚ o „Niemcach”. „Świat mówi o nazistach, nie wiemy, któż to byli naziści”

Po godz. 4.45 rozpoczęły się w Gdańsku uroczystości związane z 82. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Przy pomniku Obrońców Wybrzeża jako pierwszy głos zabierał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który przypominał, że to właśnie 1 września 1939 roku, od ataku Niemiec na Polskę, zaczęła się II wojna światowa.

– II wojna światowa rozpoczęła się od ataku Niemiec na Polskę. Po tych wydarzeniach nastąpił czas okupacji, okupacji okrutnej. Czas terroru stosowany zarówno przez okupanta niemieckiego, jak również rosyjskiego – mówił Błaszczak.

Szef MON opisywał straty poniesione przez Polskę w latach 1939-1945, a później przypomniał o postawie Polaków przeciwko okupantowi, wspomniał o ratowaniu Żydów, zaznaczając, że w gronie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jest najwięcej Polaków.

82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Błaszczak podkreśla, że napadali Niemcy, nie „naziści”

– Polacy nie kolaborowali z Niemcami, to jest bardzo ważne, to jest świadectwo, które powinniśmy dać prawdziwe. Ponieważ świat nie chce pamiętać o tych wydarzeniach, świat mówi o tym, że sprawcami mordów byli naziści. Nie wiemy, któż to byli naziści. Że za zbrodnie II wojny światowej odpowiadają naziści, jeżeli chodzi o stronę rosyjską, sytuacja jest podobna (...). Dlatego naszym obowiązkiem jest przypominać światu, o faktach historycznych – mówił szef MON.

W dalszej części wystąpienia minister obrony narodowej zwrócił się do zebranych:

– Znajdujemy się w miejscu świętym, w miejscu uświęconym krwią żołnierzy Wojska Polskiego, którzy bronili Westerplatte przed nawałą niemiecką. Oddajemy im cześć, oddajemy im chwałę.

