Zgrzyt w programie Mediów Narodowych. Kaja Godek: Ideologia LGBT nie jest ideologią?

W poniedziałek 30 sierpnia gościem Mediów Narodowych była Kaja Godek. W czasie programu dziennikarka, która prowadziła rozmowę, zwróciła uwagę na pojęcie „ideologia”. – Samo pojęcie ideologia ma różne konotacje, niekoniecznie zawsze chyba negatywne, co też niektórzy aktywiści nawet z tej prawej strony podkreślają. Jak pani się do tego ustosunkuje? – powiedziała. – Nie wiem, jaki jest zarzut, że ideologia LGBT nie jest ideologią? – dopytywała Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina.

– Nie, nie. Mówię w kontekście ogólnym terminologii ideologii, czy nie wiem, lobby LGBT czy aktywiści lewicowi jakby zawłaszczyli również to pojęcie. No bo my mówimy o ideologii LGBT jak o czymś złym i tutaj nie ma jakby sporów, czy ideologii proaborcyjnej itd., itd. Natomiast samo pojęcie ideologia, o to mi chodzi, w kontekście tego terminu – próbowała precyzować dziennikarka.

Kaja Godek: Ideologia świat przekształca według jakichś wytycznych

Kaja Godek zaznaczyła, że „ideologia świata nie opisuje i nie uczy o świecie”. – Ideologia świat przekształca według jakichś wytycznych. Ponieważ ostatecznym celem aktywistów LGBT czy środowisk LGBT, uświadomionym bądź nie, bo bardzo często jest tak, że część tych ludzi wykonuje pewne zadania na zasadzie „pożytecznych idiotów" albo po prostu dostaje pieniądze za robienie jakichś akcji, jakby nie wiedząc, do czego te akcje prowadzą, czy nie mając świadomości – powiedziała Kaja Godek.

– Ale ostatecznym celem homoaktywizmu jest zniszczenie rodziny, tradycyjnego porządku społecznego, w ogóle tradycji, Kościoła, religii, kultury i cywilizacji – oceniła w dalszej części programu Mediów Narodowych.

