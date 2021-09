Nowy sondaż, Polacy ocenili działania polityków ws. kryzysu na granicy. Fatalny wynik opozycji

Onet opublikował sondaż IBRiS na temat oceny działań polityków w trakcie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Opinie badanych wskazują na to, że rząd może mieć powody do zadowolenia, za to opozycja – już niespecjalnie.

Od kilku tygodni trwa kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Po stronie białoruskiej koczują ludzie, drogę zagradza im Straż Graniczna, a Polska oskarża Mińsk o zachęcanie cudzoziemców do przyjazdu na tereny przygraniczne. W związku z tą sytuacją rząd zawnioskował do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie granicznym na terenie województw podlaskiego i lubelskiego. Prezydent Andrzej Duda 2 września podpisał to rządowe rozporządzenie, a ponad 180 miejscowości zostało objętych stanem wyjątkowym, tam, gdzie obowiązuje, m.in. nie mają wstępu dziennikarze. Czytaj też:

Prezydent podjął decyzję ws. stanu wyjątkowego. Mariusz Kamiński: Działamy w sposób proporcjonalny Sondaż Onetu na temat działań rządu ws. kryzysu na granicy Jeszcze 1 września, a więc przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego, IBRiS na zlecenie Onetu przeprowadził sondaż w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią, zapytano respondentów m.in. o to, jak oceniają działania rządu w tej sprawie. Jak wynika z badania, więcej respondentów pozytywnie ocenia rząd w tej kwestii. Na pytanie „Jak ocenia Pan/i działania rządu ws. kryzysu na granicy z Białorusią?” odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” udzieliło 18,3 proc. respondentów, a 32,7 proc. z nich wybrało „raczej dobrze” (razem daje to 51 proc. pozytywnych opinii). Negatywnie działania rządu ocenia ponad 41 proc. badanych: 14,7 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie źle”, a 26,5 proc. – „raczej źle. Odpowiedzi”nie wiem / trudno powiedzieć„ udzieliło 7,8 proc. respondentów. W sondażu IBRiS oceniono też opozycję i ta wypada o wiele gorzej, ponieważ niewiele ponad 20 proc. badanych uznało jej działania za dobre (0,3 proc. odpowiedzi”zdecydowanie dobrze), gdy ponad 64 proc. z respondentów krytycznie odnosiło się do aktywności opozycji (36,2 proc. odpowiedzi „zdecydowanie źle”). Czytaj też:

Stan wyjątkowy w dwóch województwach. Jest data dodatkowego posiedzenia Sejmu