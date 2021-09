Jak wygląda stan wyjątkowy? Policja pojawiła się minutę po przybyciu dziennikarza

Andrzej Duda podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej. Będzie ono obowiązywać przez 30 dni w 183 miejscowościach. Na terenie przygranicznym będą obowiązywać ograniczenia. Zawieszone zostanie prawo do organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz zgromadzeń. Każda osoba będzie musiała posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Stan wyjątkowy. Ograniczenia w pasie przy granicy polsko-białoruskiej

Wprowadzono również zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach oraz zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów. W ramach stanu wyjątkowego ograniczone zostanie też prawo do posiadania broni oraz dostęp do informacji publicznej.

A jak stan wyjątkowy wygląda w praktyce? Reporter RMF FM udał się do Włodawy w woj. lubelskim. Około dwa kilometry przed miejscowością stał patrol policji i straży granicznej. Samochody nie były jednak zatrzymywane. Funkcjonariuszy nie było widać w samym mieście. Rowerzysta wyjeżdżający z Włodawy powiedział dziennikarzowi, że w miejscowości nie dzieje się nic nadzwyczajnego.

Jak wygląda stanu wyjątkowy? Patrole i specjalne tabliczki

Inny z dziennikarzy jechał drogą wojewódzką nr 676 pomiędzy Ostrowem Północnym a Krynkami. Jak relacjonował przed tablicami z nazwami miejscowości, są specjalne posterunki. Policjanci i czasem straż graniczna proszą wjeżdżających o okazanie dokumentu tożsamości.

Do Krynek z Białegostoku udał się również reporter Radia Białystok, który nie zauważył stanu wyjątkowego. Twierdzi, że do miasta można dojechać bez przeszkód, a w miejscowości niewiele się zmieniło. Nie widać np. wzmożonych kontroli. Dziennikarz udał się też do Usnarza Górnego, gdzie jeszcze niedawno stacjonowali aktywiści i ekipy telewizyjne. Niecałą minutę po jego przybyciu pojawiły się dwa radiowozy i policjanci kazali mu opuścić teren.

