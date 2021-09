Uwaga! TVN: Zebrano 40 tysięcy na dom dla 75-latki i jej niepełnosprawnego syna. Budynku wciąż nie ma

Pod koniec 2020 czerwca przez kilka miejscowości na Podkarpaciu przeszła powódź. Ucierpiał m.in. dom 75-latki ze wsi Manasterz. Kobieta mieszkała z umysłowo niedorozwiniętym synem. Sąsiedzi wpadli na pomysł zorganizowania zbiórki. Sprawą miała zająć się jej sąsiadka, a pomoc zadeklarował właściciel jednej z firm budowlanych. Pani Maria miała wprowadzić się w październiku 2020 r.

Do tego jednak nie doszło, a kontakt z sąsiadką się urwał. Mieszkańcy okolicznych miejscowości zaczęli podejrzewać, że sąsiadka zabrała 40 tys. zł. Kobieta tłumaczyła się, że czekała aż właściciel firmy budowlanej zrobi fundamenty. Zapewniała, że była zwodzona przez mężczyznę. Kobieta brak kontaktu argumentowała kwestią „prywatnych, osobistych spraw”.

Uwaga! TVN. Powódź nawiedziła Manasterz. Sąsiedzi chcieli pomóc 75-latce, ale nie wyszło

Właściciel firmy budowlanej zgodził się na rozmowę przed kamerą, ale nie chciał pokazać swojej twarzy. Zapewniał, że on i jego rodzina również wpłacali pieniądze dla 75-latki. Dodał, że chciał wykonać obiecane prace na budowie. – Z naszej strony daliśmy ciała, bo nie udało się przeprowadzić tego tak, jak chcieliśmy. Chcieliśmy zrobić to z fetą, od A do Z. Jestem osobą, która do samego końca próbuje walczyć. Mógł ktoś jeszcze walczyć z nami – mówił mężczyzna.

Pani Maria już od dawna mogła mieć wyremontowany dom. Gmina zaproponowała pieniądze na remont i lokal zastępczy. 75-latka odrzuciła jednak pomoc, bo uwierzyła, że będzie miała nowy dom. – Spałam zimą w dwóch dresach, bamboszach. Ludzie się ze mnie śmiali, a mi do śmiechu nie było, bo było mi zimno. Mam ogromny ból i żal. Zawiodłam się na ludziach – podsumowała kobieta.

