Polacy ocenili ogólną sytuację w kraju. Powrót do stanu sprzed pół roku

Centrum Badań Opinii Społecznych sprawdza co miesiąc nastroje społeczne w kraju. Analiza aktualnych problemów i wydarzeń dotyczy ogólne sytuacji w Polsce plus sytuacji politycznej i gospodarczej. Sprawdzana jest równie ż sytuacja własna ankietowanych i ich materialne warunki życia.

Ocena sytuacji w kraju na pogorszyła się na przestrzeni miesiąca

W dniach od 16 do 26 sierpnia 2021 r. CBOS zapytał respondentów: „Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?”. Odpowiedź „w złym” wybrało 54 proc. badanych. To wzrost o osiem punktów procentowych w porównaniu z lipcem. Tym samym odsetek osób źle oceniających sytuację w kraju wrócił do poziomu z trzech pierwszych miesięcy roku.

W ostatnich kilkunastu miesiącach zdarzały się jeszcze gorsze wyniki. Dla porównania w listopadzie 2020 r. aż 64 proc. osób uważało, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku. Sytuacja pogorszyła się połowie października ub.r., kiedy skoczyła 47 do 62 proc. Rok temu źle ogólną sytuację w kraju oceniało 45 proc. osób. Najniższy wskaźnik pod tym względem był w lipcu i wynosił 37 proc.

Niepokojące sondaże ws. pracy i dzieci

Kilka dni wcześniej Centrum Badań Opinii Społecznych informowało, że pogorszyły się oceny i prognozy dotyczące sytuacji w zakładach pracy. Z kolei w lipcu pojawiło się badanie doktora Konrada Piotrowskiego z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, z którego wynikało, że około 13 proc. młodych rodziców żałuje tego, że w ogóle zdecydowało się na posiadanie dziecka.

