Postęp w negocjacjach z ratownikami? Adam Niedzielski o szczegółach

Minister zdrowia Adam Niedzielski i wiceminister resortu Waldemar Kraska pojawili się na wspólnej konferencji prasowej, by poinformować o postępie w negocjacjach z ratownikami medycznymi, którzy od kilku dni protestują w sprawie podwyższenia swoich wynagrodzeń. Na 11 września zapowiedziana jest także wielka demonstracja wszystkich pracowników służby zdrowia. Protest ratowników już odbił się szerokim echem, ponieważ wielu ratowników zdecydowało się na protest w formie zaniechania obowiązków do momentu osiągnięcia porozumienia z MZ. Adam Niedzielski: 60 mln zł trafi dodatkowo w tym roku do ratownictwa medycznego – Prawie połowa ratowników nie była objęta dotychczasowymi podwyżkami, bo pracują na kontraktach, a nie umowach, dlatego zleciłem, by na nowo zrewidować wyceny funkcjonowania obsługi karetek. 60 mln zł trafi dodatkowo w tym roku do ratownictwa medycznego. W roku kolejnym będą to kwoty rzędu 230-240 mln – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. – Mam nadzieję, że to pozwoli rozładować emocje w tej grupie zawodowej – dodał. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował z kolei, że propozycja ta została przedstawiona protestującym, którzy mieli ją przyjąć z zadowoleniem.

