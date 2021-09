TVP przerwało wystąpienie Niedzielskiego. Wszystko przez prezesa PiS

We wtorek 7 września podczas briefingu prasowego Adam Niedzielski mówił o trudnej sytuacji w służbie zdrowia oraz proteście ratowników medycznych, którzy domagają się wyższych wynagrodzeń. – Prawie połowa ratowników nie była objęta dotychczasowymi podwyżkami, bo pracują na kontraktach, a nie umowach, dlatego zleciłem, by na nowo zrewidować wyceny funkcjonowania obsługi karetek. 60 mln zł trafi dodatkowo w tym roku do ratownictwa medycznego. W roku kolejnym będą to kwoty rzędu 230-240 mln – powiedział minister zdrowia

TVP przerwało konferencję Niedzielskiego

Widzowie TVP Info nie zobaczyli jednak całego wystąpienia ministra zdrowia. Zamiast tego na ekranach telewizorów pojawiła się plansza z napisem „PILNE”. Chwilę później widzowie ujrzeli Jarosława Kaczyńskiego, który wziął udział w pogrzebie księdza prałata Zdzisława Sochackiego i wygłosił krótką mowę pogrzebową.

Na uroczystościach pojawił się także Andrzej Duda, który odznaczył duchownego pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w pracy duszpasterskiej i działalności społecznej.

TVN przerywa konferencję Ziobry

Internauci przypomnieli także, że tego samego dnia konferencję telewizja TVN przerwała konferencję Zbigniewa Ziobry, podczas której minister sprawiedliwości mówił o wniosku KE w sprawie nałożenia kar na Polskę oraz o wyborze sędziów w Polsce i w Niemczech. Transmisję przerwano, by sprostować słowa lidera Solidarnej Polski i wyjaśnić widzom, które tezy nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

