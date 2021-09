Jak agent białoruskiego KGB dostał się do Karpacza? Rzecznik MSZ komentuje

Tadeusz Giczan, białoruski dziennikarz opozycyjny przekazał, że na Forum Ekonomicznym w KarpaczuBiałoruś reprezentuje Jurij Woskriesienski. Z informacji dziennikarza wynika, że jest on etatowym pracownikiem KGB, który „na co dzień zajmuje się pracą z więźniami politycznymi, polegającą na zmuszaniu ich, by przyznali się do winy”.

Woskriesienski potwierdził na swoim profilu w serwisie Telegram, że faktycznie pojawił się w Karpaczu. Po tym, jak organizatorzy Forum przyznali się do błędu w jego sprawie napisał, że jest to zabawna sytuacja. Zapewnił jednak, że jest członkiem stowarzyszenia Okrągły Stół Sił Demokratycznych i zależy mu na budowaniu mostów. Dodał, że ma wiedzę, iż wielu polityków jest zmęczonych konfrontacją z Białorusią (nie ujawnił, kogo ma na myśli).

Forum w Karpaczu. MSZ komentuje

Jednym z gości trwającego XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest pracownik białoruskiego KGB Jurij Woskriesienski. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że „Polska nie wystosowała zaproszenia ani nie wystawiła wizy dla Białorusina”. Funkcjonariusz KGB miał się dostać do Polski za pomocą hiszpańskiej wizy. „Polska jest członkiem UE i honoruje wizy wystawione przez inne państwa członkowskie wobec osób nieobjętych sankcjami” - podkreślił na Twitterze Łukasz Jasina.

Forum w Karpaczu. Komentarze polityków

Głos w sprawie obecności agenta białoruskiego KGB w Karpaczu zabrało wielu polityków. - – Przypominam, że organizatorem Forum jest prywatny podmiot, to nie jest wydarzenie, które jest organizowane przez państwo polskie czy przez instytucje państwa polskiego. Ta sprawa oczywiście musi być wyjaśniona przez służby – powiedział Błażej Spychalski w rozmowie Radiem Plus.

- Sprawa do wyjaśnienia, ale przez organizatorów Forum. To nie jest rządowe przedsięwzięcie. To pytanie do organizatorów kto i dlaczego zostaje tam zaproszony - powiedział na antenie Radia Zet Michał Dworczyk - Jestem przekonany, że świadomie nikt pracownika KGB nie zaprosiłby do Karpacza - dodał.

Ostrych słów nie szczędził były szef MSWiA. - Pułkownik białoruskiego KGB, którego specjalnością są tortury uwięzionych opozycjonistów, dostał się na konferencję w Karpaczu przez zieloną granicę? Czy wylądował sobie na Okęciu? Bo obydwa warianty są dla Was kompromitujące - stwierdził Bartłomiej Sienkiewicz.

Jurij Woskriesienski - kim jest?

Jurij Woskriesienski przez wiele lat miał być zaangażowany w działalność opozycyjną. W 2020 roku trafił do więzienia, z którego wyszedł po dwóch miesiącach. W trakcie pobytu za kratkami spotkał się z Alaksandrem Łukaszenką. Wielu ekspertów uważa jednak, że Woskriesienski nigdy nie był opozycjonistą, a jedynie go udawał.

Polonijny działacz Andrzej Poczobut publikował jego zdjęcia z prezydentem Białorusi i jednoznacznie oceniał, że Woskriesienski został zwolniony z więzienia, ponieważ w trakcie śledztwa zgodził się na współpracę z reżimowymi władzami. Miał się także pojawić w kilku propagandowych filmach produkowanych przez współpracowników Łukaszenki.

