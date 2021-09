Kard. Nycz: Należy rozróżniać uchodźców od migrantów

Kardynał Kazimierz Nycz odniósł się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i decyzji ws. wprowadzenia stanu wyjątkowego. Duchowny podkreślił na antenie Radia Zet, że „państwo ma obowiązek obrony swojej granicy i wykorzystuje do tego proporcjonalne środki”. Zdaniem metropolity warszawskiego kluczem w tym wypadku jest skala zagrożenia.

Kardynał Kazimierz Nycz nie chce przerzucania wody przez granicę. Mówi o negocjacjach

– To, co Kościół ma do zrobienia, to brać do ręki pomocne rzeczy jak wodę, jedzenie czy śpiwory i nieść je ludziom potrzebującym. Kościół ma prawo spodziewać się od polityków, niezależnie od tego, po której stronie jest tych 32 uchodźców, że stworzą komfort, a nie luksus, który pozwoli docierać tam pomocy humanitarnej. To się powinno dać wynegocjować, żeby nie było przerzucania wody przez granicę, tylko zwykła, chrześcijańska pomoc – mówił kard. Nycz.

W kontekście sytuacji na granicy Polski i Białorusi duchowny podkreślił, że „przy tej okazji każdy chce ugrać swoje pod względem politycznym i wyborczym”. – Kościół zrobił dwie rzeczy. Będzie ogólnopolska zbiórka dla osób potrzebujących z Afganistanu. To konkretna pomoc. Chodzi też o to, żeby żaden prawdziwy uchodźca nie został skrzywdzony. Tu Kościół proponował korytarze humanitarne – wymieniał metropolita warszawski.

Metropolita warszawski o demografii Europy i Afryki

Kard. Nycz zaznaczył, że „chodzi o setki, a nie tysiące osób, które najbardziej potrzebują pomocy”. – W najbliższych latach stoimy przed dużym problemem uchodźczym na świecie. Jeśli patrzy się na demografię Europy, w tym Polski i demografię Afryki Północnej, czy równikowej, to życie nie znosi pustki – podsumował.

