Śmierć 11-latka z Katowic. Zarzut molestowania innego dziecka dla porywacza Sebastiana

Sprawa dotyczy 11-letniego Sebastiana z Katowic, który zaginął pod koniec maja. Poszukiwania nastolatka zakończyły się tragicznie. W sprawie zatrzymano 41-letniego mężczyznę. Tomasz M. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Policja nie ujawniła treści drugiego zarzutu.

Sprawa 11-letniego Sebastian z Katowic. Zarzut molestowania dla 41-latka

Portal TVN24.pl poinformował, że 41-latek usłyszał kolejny zarzut dotyczący przestępstwa o charakterze pedofilskim. Sprawa dotyczy innego dziecka w wieku poniżej 15 lat. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski podkreślił, że sprawa „nigdy nie została zgłoszona organom ścigania”. Śledczy i prokurator referent sprawy badali każdą informację opisywaną w mediach.

Łubniewski dodał, że nie może ujawnić więcej szczegółów, w tym gdzie i kiedy doszło do przestępstwa, z uwagi na dobro pokrzywdzonego i jego rodziny. Przed zabójstwem Sebastiana, w trakcie przesłuchania, mężczyzna częściowo przyznał się do tego zarzutu i złożył wyjaśnienia – powiedział prokurator.

Tomaszowi M. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności

Tomasz M. przebywa obecnie w areszcie, który został mu przedłużony do 19 listopada. Prokuratura argumentowała to koniecznością kontynuowania czynności dowodowych, wysokim prawdopodobieństwem popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów, grożącą mu surową karą i obawą matactwa. Mężczyźnie grozi dożywocie, a kara więzienia wyniesie co najmniej 12 lat.

