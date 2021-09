Popis Rachonia i Jakimowicza w TVP. Od angielskich piłkarzy do Rubik i Stuhra

Michał Rachoń na początku ostatniego wydania programu „#Jedziemy” w TVP wspomniał o geście angielskich piłkarzy, którzy klęknęli przed meczem z reprezentacją Polski. Część polskich kibiców, którzy pojawili się na PGE Stadionie Narodowym wygwizdało sportowców. Dziennikarz TVP stwierdził, że zachowanie piłkarzy „wywołało zaskakujące reakcje i opinie”.

W programie przytoczono m.in. wpis posłanki Lewicy Anny-Marii Żukowskiej o „kolonizowaniu” przez Polskę dzisiejszej Litwy, Białorusi, Ukrainy i Słowacji. Rachoń podkreślił, że „w polskim kodzie kulturowym klękanie jest odniesieniem do największych świętości i Polska nie ma powodów, aby przepraszać za rasizm, kolonizację czy niewolnictwo”. – Polacy klękają przed Bogiem, ołtarzem, czy kobietą, którą kochają – zaznaczył dziennikarz.

W „#Jedziemy” o „aktorach, którzy nienawidzą swojego kraju”

Następnie przytoczono opinię aktora Macieja Stuhra, który według dziennikarza TVP miał wykorzystać mecz Polska-Anglia, aby „rozprawić się ze swoimi obywatelami”. W dalszej części programu Rachoń mówił o „aktorach, którzy nienawidzą swojego kraju, ale zawdzięczają mu kariery i pieniądze”. Jako przykład pokazano wywiad Anji Rubik z 2013 r., w którym mówiła m.in., że „w Polsce nie lubimy osób, które odniosły sukces”.

Wspomniano również o słowach Anny Muchy z 2018 r., która podkreślała, że „Polacy są szczodrzy, jeśli chodzi o zazdrość, zawiść i pretensję”. Następnie wyemitowano wywiad Jarosława Kuźniara, który mówił, że „chciałby wyjechać z kraju” i piosenkarki Natalii Przybysz, która stwierdziła, że „wśród współobywateli na wakacjach czuje się jak w średniowieczu”.

Jarosław Jakimowicz o meczu Polska-Anglia

Na pasku informacyjnym pojawił się napis: „Celebryci atakują polskich kibiców”. Całość skomentował Jarosław Jakimowicz, który stwierdził, że „piłkarze średnio go interesują swoimi gestami, po tym jak Krzysztof Piątek nie wykonał słynnych »pistoletów« po strzeleniu gola Izraelowi”.

– To nie są spontaniczne odruchy sportowców, tylko wymyślone kreacje. Za to ich nie będę szanował. Anja Rubik – ty się nie mądrzyj dziewczyno, nie wiesz nic o Polsce. Stuhr się wstydzi polskiego. To trochę moje środowisko i brzydzi mnie one, jak może tak traktować Polaków, nasz naród – ocenił aktor.

