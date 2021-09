Syców. Mężczyzna próbował porwać 8-latkę spod szkoły

W piątek 10 września w Sycowie w godzinach porannych mężczyzna próbował porwać 8-letnią dziewczynkę – informuje rmf24.pl, powołując się na lokalne media. Do zdarzenia doszło pod jedną ze szkół podstawowych. Dziecku udało się uciec, a mężczyzna oddalił się z miejsca.

Syców. Próba porwania 8-letniej dziewczynki

Wciąż do mediów spływają jedynie szczątkowe informacje w sprawie. – Doszło do zmuszenia 8-letniej dziewczynki do określonego zachowania. Trwają działania prowadzone pod nadzorem prokuratury i na tę chwilę tylko tyle możemy powiedzieć w tej sprawie – przekazała Justyna Tomaszewska z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w rozmowie z „Gazetą Wrocławską”.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna, który chciał porwać 8-latkę, podróżował toyotą. Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Jak podaje rmf24.pl, dochodzenie w sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy.

