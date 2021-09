Żarty z nazwisk w programie Jakimowicza i Ogórek. „W klubie KO jest poseł Marchewka”

Niedzielne wydanie programu „W kontrze” rozpoczęło się od krótkiego nagrania, na którym widać parę starszych osób tańczących do latynoskiej muzyki. Wideo do tego stopnia zaciekawiło Jarosława Jakimowicza, że rozpoczął program tanecznym krokiem. Zachęcał do tego także Magdalenę Ogórek, jednak dziennikarka TVP nie przystała na jego propozycję.

Jakimowicz chwali kolczyki Ogórek

Kilka minut później Jarosław Jakimowicz pochwalił kolczyki Magdaleny Ogórek. – Nie mogę tak blisko patrzeć, bo już czuwają – powiedział prezenter nachylając się w stronę swojej koleżanki. Dziennikarka podkreśliła, że są one wykonane z bursztynu, nazywanego polskim złotem. Ich wybór był nieprzypadkowy, ponieważ w dalszej części programu gościem był mężczyzna, który zawodowo zajmuje się poławianiem bursztynu.

Jakimowicz i Ogórek żartują z nazwisk

W politycznej części „W kontrze” rozmawiano z Anną Pieczarką z PiS. Posłanka opowiadała m.in. o promowaniu żywności regionalnej i zdrowego odżywiania. Jarosław Jakimowicz zapytał parlamentarzystkę m.in. czy nie je bakłażanów. Anna Pieczarka odparła, że lubi jeść zdrowo i wymieniła kilka produktów, których nie może zabraknąć w jej diecie m.in. kiszone buraki czy kiszone ogórki. – Proszę uważać co pani mówi z tymi ogórkami – ironizował Jakimowicz. – Myślę, że uda się nam kobietom zawiązać tutaj jakiś kompromis – powiedziała nieco zdezorientowana posłanka PiS.

Po chwili prezenterowi przypomniało się, jak kiedyś wysłał Magdalenie Ogórek screena rozmowy z kimś i telefon widząc nazwisko dziennikarki podpowiedział mu emotikonkę ogórka. – Panie redaktorze, jeśli do tego dołączymy pieczarki, które też są niskokaloryczne – kontynuowała Anna Pieczarka. – Ten warzywniak może być szerszy, bo w klubie PO jest poseł Arkadiusz Marchewka – ripostowała Magdalena Ogórek.

