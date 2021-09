Żarty z nazwisk w programie Jakimowicza i Ogórek. „W klubie KO jest poseł Marchewka”

Niedzielne wydanie programu „W kontrze” rozpoczęło się od krótkiego nagrania, na którym widać parę starszych osób tańczących do latynoskiej muzyki. Wideo do tego stopnia zaciekawiło Jarosława Jakimowicza, że rozpoczął program tanecznym krokiem. Zachęcał do tego także Magdalenę Ogórek, jednak dziennikarka TVP nie przystała na jego propozycję.

Jakimowicz chwali kolczyki Ogórek

Kilka minut później Jarosław Jakimowicz pochwalił kolczyki Magdaleny Ogórek. – Nie mogę tak blisko patrzeć, bo już czuwają – powiedział prezenter nachylając się w stronę swojej koleżanki. Dziennikarka podkreśliła, że są one wykonane z bursztynu, nazywanego polskim złotem. Ich wybór był nieprzypadkowy, ponieważ w dalszej części programu gościem był mężczyzna, który zawodowo zajmuje się poławianiem bursztynu.

W politycznej części „W kontrze” rozmawiano z Anną Pieczarką z PiS. Posłanka opowiadała m.in. o promowaniu żywności regionalnej i zdrowego odżywiania. Jarosławowi Jakimowiczowi przypomniało się, jak kiedyś wysłał Magdalenie Ogórek screena i telefon podpowiedział mu emotikonkę ogórka. Po czym przypomniał ze śmiechem, że „w klubie Koalicji Obywatelskiej jest także poseł Arkadiusz Marchewka”.

Czytaj też:

Ogórek zwraca się do dziennikarzy TVN24. Jakimowicz ironicznie: Cała prawda, całą dobę, wolne media