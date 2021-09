509 prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej. To dane z jednego weekendu

O efektach swojej pracy Straż Graniczna poinformowała za pośrednictwem Twittera. W poniedziałek 13 września rano mogliśmy przeczytać, jak dużo zadań mieli polscy pogranicznicy przez ostatnie dwa dni. „To był pracowity weekend dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ujawniono łącznie 509 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski” - czytamy we wpisie.

W dalszej części komunikatu SG dowiadujemy się o zatrzymanych osobach. „Strażnicy graniczni zatrzymali 7 nielegalnych imigrantów: 5 ob. Syrii i 2 obywateli Somalii. Pozostałe próby zostały udaremnione” - czytamy. Cały wpis opatrzony jest hasztagiem #NaStrażyGranic.

Nowy kryzys migracyjny z kierunku białoruskiego

Tego lata z Białorusi napływają do Polski setki nielegalnych imigrantów. Wielokrotnie wskazywano już na to, że proces wspomagają białoruskie służby. Już 25 kwietnia polscy urzędnicy podawali, że od początku miesiąca udaremniono blisko 3 tysiące prób nielegalnego przekroczenia granicy. Z tej liczby zatrzymano aż 900 migrantów.

1 września rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w Polskim Radiu 24, że na terenie Białorusi przebywa ok. 10 tys. migrantów sprowadzonych do kraju celowo w ramach zorganizowanej akcji. Opisywaliśmy we „Wprost”, jak reżim Łukaszenki prowadzi wojnę hybrydową, polegającą na przerzucie migrantów z Iraku na Białoruś. Następnie osoby te przewożone są pod granicę z Litwą i Polską. Celem reżimu Łukaszenki jest wywarcie presji na Unii Europejskiej i swego rodzaju zemsta za sankcje, które Unia nałożyła na Białoruś po porwaniu samolotu z Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie.

