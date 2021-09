Nowy rodzaj alertu RCB. Nie chodzi o pogodę, ani o wybory

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że do mieszkańców wschodnich powiatów woj. podlaskiego i lubelskiego przesłano alerty RCB. SMS miał treść: „Uwaga! Jeżeli potrzebujesz pomocy na terenach objętych stanem wyjątkowym, zadzwoń na bezpłatną linie Wojsk Obrony Terytorialnej pod numer telefonu 800 100 115”.

Infolinię dla mieszkańców strefy przy granicy polsko-białoruskiej, którą uruchomili Terytorialsi, zapowiadał 11 września Mariusz Błaszczak. Minister obrony narodowej tłumaczył, że pod tym numerem można uzyskać pomoc i informacje dotyczące wsparcia Wojska Polskiego na tym terenie.

Stan wyjątkowy. Specjalna infolinia dla osób mieszkających przy granicy polsko-białoruskiej

Wojska Obrony Terytorialnej wyjaśniają, że numer będzie czynny 24/7. Bezpłatna infolinia dedykowana jest osobom z rejonów przygranicznych, które czują się niepewnie w związku ze stanem wyjątkowym. Będą one mogły np. poprosić o pomoc psychologiczną oraz „zgłosić potrzeby lokalnej społeczności”.

„Ważnym aspektem działania linii, jest także możliwość niwelowania niepokoju co do aktywności wojsk na ich terenie. Mieszkańcy często niepokoją się nocnymi lotami. Upewniają się, czy są to polskie statki powietrzne. Dzięki wsparciu telefonicznemu będą mogli na bieżąco wyjaśniać wątpliwości” – przekonywał rzecznik WOT płk Marek Pietrzak.

Alert RCB nie tylko przed burzą

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Zazwyczaj jest aktywowany w przypadku najpoważniejszych sytuacji związanych z pogodą. Jednak nie każda burza czy inne zjawisko atmosferyczne niesie ze sobą bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Z kolei przed drugą wyborów prezydenckich w lipcu 2020 r. wysłano wiadomość, że „osoby w wieku powyżej 60 lat, kobiety w ciąży oraz osoby niepełnosprawne będą mogły głosować w komisjach wyborach bez kolejki”.

Czytaj też:

Sondaż. Czy sytuacja na granicy z Białorusią zagraża bezpieczeństwu Polski?