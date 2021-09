Co z koncesją dla TVN24? KRRiT znów pochyli się nad wnioskiem stacji

Przypomnijmy, że wniosek TVN o przedłużenie koncesji na nadawanie leży na biurku KRRiT już od lutego 2020 roku. Koncesja dla TVN24 obowiązuje z kolei do 26 września 2021 roku. Choć, w teorii, terminy gonią Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ta wciąż nie podjęła decyzji w sprawie akceptacji lub odrzucenia wniosku stacji.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w najbliższy czwartek (16 września) planowane jest kolejne posiedzenie Rady w tym temacie. Do tej pory w sprawie wniosku panował pat, który uniemożliwiał podjęcie ostatecznej decyzji. Nie jest jednak jasne, czy podczas czwartkowego posiedzenia odbędzie się głosowanie nad wnioskiem. Pewne jest jedynie, że w temacie koncesji dla TVN24 odbędzie się dyskusja.

Lex TVN znów w Sejmie

Ciągłość nadawania stacji jest zapewniona dzięki przyznaniu stacji holenderskiej koncesji na nadawanie. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski wyraził zgodę na wpis do rejestru programu TVN24. Oznacza to, że jeśli KRRiT nie rozstrzygnie w sprawie TVN24 do 26 września, stacja będzie kontynuować swoje nadawanie dzięki koncesji holenderskiej.

Przypomnijmy, że sprawa koncesji dla stacji jest powiązana z tzw. lex TVN. Chodzi o przegłosowaną przez Sejm nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która uderzała w strukturę właścicielską stacji. W minionym tygodniu Senat odrzucił dokument. Nowelizacja trafi teraz znów pod obrady Sejmu. Nie jest jednak jasne, kiedy nowelizacja miałaby się ponownie pojawić w niższej izbie parlamentu. Jak wynika z harmonogramu prac Sejmu, posłowie prawdopodobnie nie zajmą się dokumentem podczas bieżącego posiedzenia.

