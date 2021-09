Szef NIK chciał odwołać swojego zastępcę. Jest decyzja sejmowej komisji ws. wniosku

Marian Banaś złożył w sierpniu wniosek o odwołanie z funkcji wiceprezesa NIK Tadeusz Dziuby. Sprawa dotyczy posiedzenia kolegium Najwyższej Izby Kontroli z lipca. Dziuba odmówił głosowania ws. raportu na temat kontroli dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej jego wniosek o przełożenie sprawy nie uzyskał wymaganej większości.

Marian Banaś chce odwołania Tadeusza Dziuby z funkcji wiceszefa NIK. Złożył wniosek do prokuratury

– Wiceprezes Tadeusz Dziuba zmierza do paraliżu kolegium i całej Izby – tłumaczył potem to zachowanie sekretarz NIK Tomasz Sobecki. Banaś nie tylko złożył do Witek wniosek o odwołanie Dziuby, ale też skierował sprawę do prokuratury twierdząc, że mogło dojść do przestępstwa.

Wiceszef Najwyższej Izby Kontroli w odpowiedzi na oskarżenia bronił się, że kolegium NIK nie miało wystarczającego czasu na zapoznanie się z dokumentami. – Banaś za pośrednictwem pełnomocnika płakał, że miał 11 dni na zapoznanie się z 57 stronami wniosku prokuratury. My mieliśmy 570 stron i 7 dni – powiedział Dziuba. Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli dodał, że Banaś „miotając na lewo i prawo oskarżeniami kamufluje to, co się dzieje w środku Izby”.

Komisja kontroli państwowej negatywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie Dziuby

Ostatecznie sejmowa komisja kontroli państwowej po burzliwej dyskusji negatywnie zaopiniowała wniosek prezesa Najwyższej Izby Kontroli o odwołanie z funkcji Dziuby. Decyzja zapadła większością siedmiu do trzech głosów. Teraz wniosek dotyczący dymisji wiceszefa NIK ponowie trafi do marszałek Sejmu. Ostateczną decyzję podejmie Elżbieta Witek.

Czytaj też:

Marian Banaś poprosił CBA o skontrolowanie wiceprezes NIK