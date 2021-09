Rzucił w policjanta kamieniem, drugiego uderzył. Mężczyzna usłyszał zarzuty

W minioną niedzielę dyżurny łosickiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące próby włamania do domu na terenie jednej z miejscowości w gminie Stara Kornica. Policjanci na miejscu zdarzenia zastali zaniepokojonych mieszkańców. Na posesji stał samochód osobowy z powybijanymi szybami, drzwi do domu były zniszczone. Sprawcy jednak na miejscu nie było. Mundurowi natychmiast zaczęli go szukać.

Policjanci zatrzymali agresywnego mężczyznę

Gdy wjechali radiowozem na teren posesji podejrzanego o niszczenie mienia, mężczyzna wybiegł w ich kierunku, rzucił w interweniującego policjanta kamieniem, a drugiego funkcjonariusza uderzył. „Groził także mundurowym, że ich pozabija, jeżeli ci nie odstąpią od interwencji. Policjanci obezwładnili i zatrzymali agresora” – informuje policja w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Odpowie przed sądem za naruszenie nietykalności funkcjonariuszy, groźby kierowane wobec nich i wobec innych osób, a także zniszczenie mienia. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia.

