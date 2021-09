Wątpliwości wokół tajemniczego darczyńcy. Przelał miastu Kraków 10 mln zł

W lutym 2021 r. do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego zgłosił się mężczyzna, który poinformował polityka o chęci przelania 10 milionów złotych na konto miasta. Jak poinformował Onet, kilkanaście dni później pieniądze płynęły na konto. Władze miasta nie poinformowały publicznie o transakcji, gmina nie posiada także umowy darowizny.

Kraków. Tajemnicza dotacja na Centrum Muzyki na Cichym Kąciku i parking w pobliżu Błoń

Pieniądze mają zostać przeznaczone na budowę Centrum Muzyki na Cichym Kąciku i wielopoziomowy parking w pobliżu Błoń. Władze miasta na razie nie chcą podać personaliów darczyńcy. Zapowiadają, że zrobią to w momencie finalizacji inwestycji. Wówczas darczyńca ma zostać „w należyty sposób uhonorowany”.

Według urzędników ujawnienie personaliów jest niemożliwe, bo mężczyzna jest osobą fizyczną i nie wyraził zgody na udostępnienie danych. Na razie Majchrowski ujawnił, że mężczyzna jest pracującym w branży IT obcokrajowcem z Londynu. Zdaniem adwokat Agaty Szopińskiej miasto powinno ujawnić dane w trybie dostępu do informacji publicznej. Radny Michał Drewnicki rozważa złożenie wniosku do sądu w tej sprawie.

Krakowscy radni komentują darowiznę informatyka z Londynu

Radny Łukasz Gibała powiedział, że przypadek w naturalny sposób budzi zdziwienie i podejrzliwość. Inny radny Łukasz Maślona podkreślił, że „władze gminy powinny wykluczyć ewentualne pochodzenie tych środków z jakiś nielegalnych interesów”. – Darczyńca nie ma nic przeciwko udostępnieniu jego danych po zakończeniu inwestycji, więc dlaczego nie można zrobić tego teraz? – dodał Maślona.

