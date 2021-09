Sąd zdecydował ws. działki z pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Gdańsk odzyskuje teren

Działka z pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte została odebrana Gdańskowi latem 2019 roku na mocy specustawy przyjętej przez Prawo i Sprawiedliwość, a potem podpisanej przez prezydenta. Rządzący argumentowali wówczas, że przejęcie terenu usprawni budowę muzeum, z kolei władze miasta zarzucały im, że próbują siłą odebrać Gdańskowi historyczne tereny.

W tle pojawił się jeszcze jeden spór: od lat organizatorem uroczystości rocznicowych 1 września był właśnie Gdańsk i to prezydent miasta (tradycję zapoczątkował tragicznie zmarły Paweł Adamowicz) zapraszał gości na to wydarzenie. Według krytyków specustawy, powstała ona właśnie po to, by odebrać ten przywilej miastu.