Janusz Korwin-Mikke znów szokuje. Mówił o „dziewczynach, które mają 12, 13 lat i są całkowicie dojrzałe seksualnie”

Janusz Korwin-Mikke – poseł Konfederacji i jeden z jej liderów – już wielokrotnie wprowadzał opinię publiczną w osłupienie. Wystarczy choćby wspomnieć jego wpis z marca tego roku: „Na drogach ginie rocznie 3000 osób, ale dzięki temu mamy sprawny transport. Godzimy się z tym. I słusznie. Pytanie: czy nie lepiej, by 20 czy 50 dzieci więcej padło ofiarą pedofilów – ale reszta traktowała dorosłych ufnie i żyła normalnie, bez wpajanego strachu przed pedofilami?”.

Choć wspomniana wypowiedź zakończyła się naganą ze strony komisji etyki, poseł niezmiennie szokuje. Tym razem wypowiedział się na swoim kanale na YouTube podczas serii pytań od użytkowników. Emisja programu miała miejsce 16 września, a Korwin-Mikke „pochwalił” się swoimi dywagacjami na własnym Twitterze. Podczas czatu padło pytanie o to, czy Korwin-Mikke jest zwolennikiem takiego wieku zgody na seks, który obowiązuje właśnie w Polsce.

„Są dziewczyny, które mają 12, 13 lat i są całkowicie dojrzałe”

Przypomnijmy, że ustalony prawnie minimalny wiek, od którego dana osoba jest uznana za zdolną do wyrażenia zgody na czynności seksualne z inną osobą wynosi w Polsce 15 lat. Są kraje, w których wiek ten jest wyższy lub niższy – ze zdecydowaną tendencją do podwyższania niż zaniżania tej granicy. Czynności seksualne z osobą poniżej 15. roku życia są ujęte w Kodeksie karnym. „Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12” – głosi art. 200 kk.

Tymczasem Janusz Korwin-Mikke podzielił się ze światem swoją wykładnią na temat wspomnianych przepisów. – Jestem zwolennikiem natury. Wiek zgody powinien być taki, jakim jest naturalny, czyli wiek miesiączki – uznał w odpowiedzi na pytanie użytkownika. – Są dziewczyny, które mają 12, 13 lat i są całkowicie dojrzałe, a są dziewczyny, które mają 19 lat i jeszcze nie są dojrzałe. To nie może być tak, żeby państwo ustalało, jaki jest wiek dojrzałości seksualnej, to natura o tym decyduje. A naprawdę powinna o tym decydować matka, bo to matka takie rzeczy wie – dodał.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że „wiek dojrzałości seksualnej”, o którym mówi Korwin-Mikke, został przez polityka spłycony do aspektów wyłącznie fizycznych. Poseł nie uwzględnił w swojej wypowiedzi kwestii dojrzałości psychicznej, która nie zawsze odzwierciedla postęp procesów biologicznych zachodzących w ludzkim organizmie.

