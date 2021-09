Nie żyje Alfred Miodowicz. Miał 92 lata

W piątek 17 września Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych poinformowało o śmierci Alfreda Miodowicza. „Jest to niepowetowana strata dla całego ruchu związkowego. Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje" – czytamy. OPZZ zamieściło na stronie internetowej notkę biograficzną, w której przypomniano życiorys byłego przewodniczącego.

Alfred Miodowicz nie żyje. Kim był?

Alfred Miodowicz urodził się w 1929 roku w Poznaniu. W 1952 roku podjął pracę w Hucie im. Lenina, był tam m.in. pierwszym nagrzewnicowym wielkich pieców. Działał w związkach zawodowych. W latach 1983–1987 był przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Federacji Hutniczych Związków Zawodowych. W listopadzie 1984 roku został przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W latach 1985–1989 był posłem na Sejm PRL IX kadencji.

Alfred Miodowicz był przeciwnikiem Lecha Wałęsy w debacie telewizyjnej, która odbyła się 30 listopada 1988 roku. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Składał podczas nich np. wnioski całkowicie wolnych, niekontraktowych wyborów do parlamentu i natychmiastowego zniesienia wszelkiej cenzury słowa i publikacji. Od 1992 do 1995 był przewodniczącym Ruchu Ludzi Pracy. Należał do władz Światowej Federacji Związków Zawodowych.

