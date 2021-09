„Chrumcia! Ja umyłem podłogę...”. Przyrodnik pokazał, jak mały dzik wskakuje przez okno. „Przywiązały się do mnie”

Marcin Kostrzyński, znany internautom jako „Marcin z Lasu” (tak nazywa się jego fanpage na Facebooku), to autor książek (m.in. „Gawędy o wilkach i innych zwierzętach”) o tematyce przyrodniczej, a przede wszystkim: czujny obserwator tego, co dzieje się w lesie. Na dodatek wszystko nagrywa, a efektami swojej pracy dzieli się ze światem w postaci nagrań prosto z życia dzikich zwierząt.

Tym razem jednak padło na nie do końca „dzikie” dziki, ponieważ Chrumcia i Pumba, jak się okazało, naprawdę lubią ludzi.

„To naprawdę dobre dziki”. Poznajcie Chrumcię i Pumbę

Najnowsze nagranie Kostrzyńskiego ujrzało światło dzienne w niedzielę, a bohaterami zostały dwie „dzicze sieroty”, czyli wspomniani Chrumcia i Pumba. Jak opisuje przyrodnik, co roku miał pod opieką takie osierocone warchlaki, ale zwykle szybko odnajdywały one pobratymców i wracały do lasu.

W przypadku tej dwójki tak się nie stało, bo jak pisze:

„Te dwa warchlaki Chrumcia i Pumba zdecydowały inaczej. Mam nadzieję, że zmienią zdanie i dołączą do innych dzików żyjących w lesie. Niestety w okolicy nie ma śladów buchtowania, dzicza pustynia. Pewnie dlatego tak bardzo się do mnie przywiązały, a ja do nich. To naprawdę dobre dziki”.

Jak bardzo przywiązane są zwierzęta, Kostrzyński pokazał na nagraniu, na którym zarejestrował, że tylko po otwarciu okna i przywitaniu się z dzikami, te podbiegają i... próbują wejść do środka.

– Dobre dziki, dobre dziki, nie wchodzimy, gdyż nie myłem podłogi – tymi słowami Kostrzyński zwraca się do zwierząt, ale jedno z nich niespecjalnie przejęło się prośbami. – Chrumcia! Nie wolno wskakiwać przez okno! Ja umyłem podłogę... Proszę... – poucza podopieczną przyrodnik.

facebook