Nieoficjalne doniesienia z Gib o śmierci migranta. Akcja SG w gminie Michałowo

W niedzielę 19 września RMF FM poinformowało nieoficjalnie, że w Gibach na Podlasiu (około 10 km od granicy z Litwą) osoby postronne zauważyły grupkę trojga migrantów, prawdopodobnie obywateli Iraku. Dotarli najprawdopodobniej do Polski z Litwy, a tereny, na których ich odnaleziono, nie są objęte stanem wyjątkowym.

„Wskutek skrajnego wychłodzenia jedna osoba zmarła. Pozostałe dwie zostały przetransportowane do szpitali” – opisuje RMF FM. Do podobnych informacji dotarło Radio ZET, jak czytamy: „Z kolei w lasach koło Gib policja znalazła zwłoki ciemnoskórego mężczyzny. To najprawdopodobniej uchodźca. Dwie inne osoby, zatrzymane przez policję w tej okolicy, trafiły do szpitala. Śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny prowadzi prokuratura z Suwałk”.

Akcja Straży Granicznej w gminie Michałowo

Reporterka Radia ZET Anna Józefowicz ustaliła, że Straż Graniczna musiała interweniować także w gminie Michałowo na Podlasiu (to już tereny objęte stanem wyjątkowym, wprowadzonym 2 września w ponad 180 miejscowościach w woj. podlaskim i lubelskim przy granicy z Białorusią).

Straż Graniczna uratowała grupę ośmiorga migrantów, którzy utknęli na bagnach w tej gminie. Jak przekazała rozgłośni rzeczniczka Straży Granicznej, jedna kobieta nie wymagała pomocy lekarskiej, ale dwie inne oraz pięciu mężczyzn już tak. Jedną z kobiet w stanie hipotermii zabrał śmigłowiec LPR, reszta została zabrana przez karetki pogotowia.

Stan wyjątkowy od 2 września

2 września prezydent Andrzej Duda na wniosek rządu wydał rozporządzenie wprowadzające stan wyjątkowy na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Władze zdecydowały się na taki krok z powodu kryzysu na granicy z Białorusią, oskarżały reżim Alaksandra Łukaszenki o zachęcanie migrantów do przekraczania granic nielegalnie.

