„Robimy to w obawie o zdrowie i życie”. Białe Miasteczko zmienia formułę działalności

Protestujący medycy po tragedii, do której doszło w sobotę, zmienili formułę działalności Białego Miasteczka. Od teraz będzie to „Cichy Dyżur”. Apelują też, by tego zdarzenia nie wykorzystywać do „wywoływania hejtu wobec protestujących”.

W trakcie sobotniej konferencji w Białym Miasteczku, które powstało przed Kancelarią Premiera, uczestnicy usłyszeli coś przypominającego strzał z broni. Później okazało się, że na życie targnął się 94-letni mężczyzna, który mimo udzielenia mu pomocy, zmarł w szpitalu. RMF FM ustaliło, że 94-latek w przeszłości był wojskowym, a przy nim znaleziono list pożegnalny. Prokuratura poinformowała z kolei, że mężczyzna nie miał broni palnej, a być może jakiś rodzaj broni hukowej. Białe Miasteczko zmienia formułę. Będzie „Cichym Dyżurem" Po tragedii z 18 września Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia czasowo zawiesił działalność Białego Miasteczka w dotychczasowej formie. W niedzielę wieczorem protestujący wydali oświadczenie w tej sprawie, w którym padło: „W obliczu tragedii, która wydarzyła się wczoraj naprzeciwko Kancelarii Premiera, podjęliśmy decyzję o zmianie formuły działalności »Białego Miasteczka« na »Cichy Dyżur«". Komitet podkreślił, że decyduje się na taki ruch z kilku powodów, m.in.: „Robimy to w obawie o zdrowie i życie odwiedzających oraz protestujących". Jak podkreślono w oświadczeniu, protestujący dalej wyrażają wolę podjęcia rozmów dwustronnych z „merytorycznymi przedstawicielami premiera, nie warunkując tego personalnie". Medycy zaakcentowali też, że nie chcą, by tragiczne wydarzenia z soboty były „wykorzystywane do wywoływania hejtu wobec protestujących".

