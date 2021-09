Przemysław Czarnek w TVP Info: Czy ja wszystkim muszę znów tłumaczyć, że rodzic to jest ten, co zradza potomstwo?

Podczas rozmowy na antenie TVP Info, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wypowiedział się m.in. na temat przynależności Polski do Unii Europejskiej. – Z Unii Europejskiej to chce nas wypchnąć Donald Tusk, jego lewackie środowisko. Koleżanki i koledzy z lewactwa europejskiego, którzy wytoczyli nam wojnę ideologiczną i próbują wprowadzać rewolucję kulturową w Europie i w Polsce. To są oni, którzy chcą nas wypychać, a my się wypchnąć z UE nie damy, panie Donaldzie. Proszę sobie nie robić zbyt wielkich trudów. Polska była, jest i będzie w UE – oznajmił.

W trakcie rozmowy pojawił się również wątek małżeństwa. Czarnek zaatakował przy tym polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy jego zdaniem, „zapomnieli, czym jest małżeństwo, bo się wycofują ze swoich wcześniejszych deklaracji”.

– Małżeństwo to jest termin, który jest zastany przez nas jeszcze z czasów prawa rzymskiego. Od tysięcy lat oznacza związek kobiety i mężczyzny. My to wszyscy wiemy. Zdaje się, że niektórzy nasi bracia PSL-owcy o tym zapomnieli, bo się wycofują ze swoich deklaracji wcześniejszych, ale to jest ich sprawa. Naród ich ocenia już dawno bardzo negatywnie, będzie dalej oceniał, jeśli będą tak robić. Natomiast rodzicielstwo oznacza rodziców. Rodzice, czy ja wszystkim państwu znów muszę tłumaczyć, że rodzic to jest ten co zradza potomstwo i czy musimy naprawdę sobie po raz kolejny tłumaczyć, że zrodzić potomstwo może tylko kobieta z mężczyzną, a nie kobieta z kobietą czy mężczyzna z mężczyzną? To są tak oczywiste sprawy, znane ludziom od miliardów lat – mówił Przemysław Czarnek.

