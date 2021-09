Kujawsko-Pomorskie. Autobus z przedszkolakami wpadł do rowu. Są doniesienia o rannych

Do niebezpiecznego wypadku doszło przy drodze Wytrębowice-Kowróz w województwie kujawsko-pomorskim. Oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu kpt. Przemysław Baniecki przekazał, że autokar wypadł z drogi i wbił się w rów. - Autokar przewoził grupę dzieci w wieku przedszkolnym z Bydgoszczy do agroturystyki w Gostkowie. Na drodze gminnej pomiędzy Wytrębowicami a Kowrozem wypadł z drogi. Najpierw jechał kawałek poboczem pola, a później wpadł do rowu - tłumaczył.

Wypadek autokaru - bilans ofiar

Z informacji przekazanych przez straż pożarną wynika, że 31 dzieci nie ma obrażeń zagrażających życiu i zdrowiu, ale profilaktycznie wszystkie są transportowane do szpitali w Toruniu, Bydgoszczy, Chełmnie, Chełmży i Grudziądzu, gdzie zostaną przebadane.

Rannych zostało natomiast czterech opiekunów - odnieśli obrażenia nóg, które nie zagrażają ich życiu i zdrowiu. Jedna z tych osób została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR z podejrzeniem złamania kości udowej.

Trwa ustalanie przyczyn wypadku - wiadomo, że nie przyczynił się do niego inny pojazd.

Czytaj też:

Tragiczny wypadek w czasie konferencji w Białym Miasteczku. Nie żyje jedna osoba