Warszawianka Roku 2021. Wśród nominowanych Lempart i Babcia Kasia. Krystyna Pawłowicz komentuje

Od 20 września do 22 października trwa głosowanie w plebiscycie Warszawianka Roku 2021. „Plebiscyt ma na celu uhonorowanie kobiety, która swoją działalnością społeczną lub zawodową w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju i promowania Warszawy” – czytamy na oficjalnej stronie konkursu.

„Tytuł Warszawianki Roku w 2021 roku zostanie przyznany zarówno za działalność na rzecz stolicy, jak i realizację działań na rzecz promowania wartości tj.: otwartość, tolerancja, wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie, działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej w Warszawie” – podano dalej.

Kapituła plebiscytu spośród zgłoszeń mieszkańców wybrała dziesięć kobiet, które mają szansę na zdobycie tytułu Warszawianki Roku 2021. Wśród nominowanych znalazły się: Kamila Górniak, Katarzyna Augustynek (znana jako Babcia Kasia), Marta Lempart, Olga Kozierowska, Magdalena „Lusia” Żagałkowicz, Sylwia Chutnik, Wanda Traczyk – Stawska, Agnieszka Kępka, Marina Hulia, Agnieszka Sikora. Sylwetki nominowanych zostały przedstawione na stronie internetowej konkursu.

Plebiscyt Warszawianka Roku 2021. Krystyna Pawłowicz komentuje

Głos w sprawie konkursu zabrała sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. „»Wypier....ać« z płd. Polski i jakaś stara p. Katarzyna, pogubiona na emeryturze, wyraźnie pozbawiona opieki rodziny, znieważająca symbole chrześcijańskie, kościoły i pomniki Polaków – to, zd. władz Warszawy, dziś wzorce »warszawianek« do naśladowania... Warszawa »walcząca« z Polską” – czytamy we wpisie na Twitterze.

