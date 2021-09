Koncesja dla TVN24 wygasa za pięć dni, a w KRRiT znów bez przełomu

Za przedłużeniem koncesji głosowali szef KRRiT Witold Kołodziejski, wiceszefowa KRRiT Teresa Bochwic oraz Elżbieta Więcławska-Sauk – podaje Wirtualna Polska. Przeciw byli Andrzej Sabatowski i Janusz Kawecki. Do podjęcia decyzji potrzebne są jednak cztery głosy „za”, co oznacza, że KRRiT była we wtorek o krok od przełomu w tej sprawie.

Kolejne głosowanie planowane jest na środę – czytamy. Jest to w zasadzie ostatni dzwonek na decyzję, gdyż koncesja dla TVN24 wygasa 26 września, czyli za pięć dni. WP podaje, że wtorkowe głosowanie poprzedziły gorączkowe narady. Sytuacja miała być również konsultowana na najwyższych szczeblach władzy.

Lex TVN. Będzie przełom w KRRiT?

Wtorkowe głosowanie, choć nie jest przełomem w całej sprawie, to jednak pokazuje nowy trend w KRRiT. Do tej pory bowiem głosów „za” było mniej, co oznacza, że spór prawdopodobnie przesuwa się w kierunku ostatecznego rozwiązania.

Przypomnijmy, że TVN24 czeka na decyzję już 1,5 roku. W międzyczasie do Sejmu trafiła nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. lex TVN. Nowelizacja autorstwa grupy posłów PiS, na czele z Markiem Suskim, w pierwotnym kształcie uderzała w strukturę właścicielską TVN. Już na etapie prac w Sejmie spotkała się ona z burzliwym dyskursem. Z Pałacu Prezydenckiego zaczęły z kolei napływać sygnały, że prezydent Andrzej Duda nie zamierza podpisać zmian.

