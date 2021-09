Policjanci wycofują się ze strajku. Przedstawiciele związków porozumieli się z MSWiA

We wtorek 21 września zebrał się zarząd NSZZ Policjantów i większością głosów przyjął propozycje przedstawione przez MSWiA. Ministerstwo od decyzji o strajku odwiodło policjantów podwyżkami o 677 zł brutto (500 zł „na rękę”) i rozwiązaniami płacowymi korzystnymi dla policjantów z najniższymi stopniami zaszeregowania.

Kwestie płacowe nie zamykają listy żądań policjantów. Do dalszych rozmów powołano dwa zespoły, które mają znaleźć rozwiązania poprawiające warunki służby: m.in. poprzez zmianę znaczenia tzw. mierników pracy oraz zajęcie się kwestiami socjalnymi, przykładowo mieszkaniowymi. Jeszcze jedna grupa ma opracować plan wzrostu dodatków służbowych, funkcyjnych i stażowych. Ministerstwo zobowiązało się do wprowadzenia zmian w życie do 2023 roku.

Z ogłoszonego porozumienia cieszył się wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. „Otrzymałem właśnie informacje, że Zarząd Główny NSZZ Policjantów zdecydowaną większością głosów przyjął propozycję MSWiA w sprawie rozwiązań w ustawie modernizacyjnej! Cieszę się z tej decyzji i czekam na decyzje związków Straży Pożarnej i Straży Granicznej!” – pisał na Twitterze.

