KRRiT zdecydowała o koncesji dla TVN24. Niespodziewanie przyjęła uchwałę

Przed głosowaniem ws. koncesji dla TVN24 rzeczniczka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poinformowała, że KRRiT wypracowała projekt uchwały „w sprawie podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego”, którą jednogłośnie przyjęto.

– Ta uchwała jest efektem wielomiesięcznych analiz prowadzonych w ramach postępowania koncesyjnego – wskazała. Jak zaznaczyła, dotyczy ona funkcjonowania podmiotów gospodarczych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podkreśliła, że gdyby nie ta uchwała, niemożliwe byłoby głosowanie nad koncesją. Jak komentowano na gorąco na antenie TVN24, uchwała zawiera częściowo zapisy znane z tzw. lex TVN.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stwierdza, że w jej ocenie, w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, nie jest uprawnionym do uzyskania koncesji w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w Polsce podmiot z siedzibą w Polsce, w którym udział kapitałowy podmiotu dominującego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekracza 49% - czytamy w uchwale.

W uchwale zobowiązano przewodniczącego Krajowej Rady do „podjęcia działań mających na celu ukształtowanie polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji, w taki sposób, by nie było wątpliwości, że możliwość prowadzenia działalności obejmującej rozpowszechnianie programów radiowych lub telewizyjnych nie dotyczy podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nawet jeśli działają one poprzez podległe im podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Działania te mają objąć m.in. wniosek do premiera o legislacyjne uporządkowanie sprawy przyznawania koncesji podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wniosek do TK.

Lex TVN. Będzie przełom w KRRiT?

Koncesja dla TVN24 wygasa 26 września, czyli za cztery dni. We wtorkowym głosowaniu członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do podjęcia decyzji o przedłużeniu koncesji zabrakło jednego głosu. Kolejne głosowanie zaplanowano na środę. Wtorkowe głosowanie, choć nie stanowiło przełomu w całej sprawie, to jednak pokazało nowy trend w KRRiT. Do tej pory bowiem głosów „za” było mniej, co oznacza, że spór prawdopodobnie przesuwa się w kierunku ostatecznego rozwiązania.

Przypomnijmy, że TVN24 czeka na decyzję już 1,5 roku. W międzyczasie do Sejmu trafiła nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. lex TVN. Nowelizacja autorstwa grupy posłów PiS, na czele z Markiem Suskim, w pierwotnym kształcie uderzała w strukturę właścicielską TVN. Już na etapie prac w Sejmie spotkała się ona z burzliwym dyskursem. Z Pałacu Prezydenckiego zaczęły z kolei napływać sygnały, że prezydent Andrzej Duda nie zamierza podpisać zmian.

