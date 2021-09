Prokuratura chce umieścić księdza w „ośrodku dla bestii”. To pedofil z „Tylko nie mów nikomu”

Mimo że dyrektor zakładu karnego, w którym K. odbywał karę, wnioskował o umieszczenie go w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, sąd zastosował wobec niego nadzór prewencyjny i skierował go na terapię. Decyzja jest nieprawomocna. Jednak na razie nie można się od niej odwołać, bo uzasadnienie sądowego rozstrzygnięcia nie jest jeszcze gotowe.

– Uważam, że na podstawie wiedzy zgromadzonej w postępowaniu, na podstawie opinii biegłych psychiatrów, psychologów, lekarzy seksuologów Paweł K. jest niebezpieczny dla małoletnich i powinien dalej podlegać nadzorowi postpenincjaternemu i medycznemu wynikającemu z ustawy o bestiach – ocenił adwokat Janusz Mazur.

Ksiądz Paweł K. był wikariuszem i katechetą m.in. w parafiach we Wrocławiu i Bydgoszczy, gdzie opiekował się ministrantami. Po raz pierwszy kłopoty z prawem miał w 2005 roku, kiedy został zatrzymany i usłyszał zarzuty związane z posiadaniem pornografii dziecięcej, a także usiłowaniem namówienia nieletnich do seksu. Ostatecznie skazany został jedynie za pierwszy z wymienionych zarzutów na rok więzienia w zawieszeniu na pięć lat. Hierarchowie kościelni wówczas ani nie zawiesili go w posłudze kapłańskiej, ani nie podjęli decyzji, aby go odsunąć od pracy z młodzieżą.

Przyłapany na gorącym uczynku

W grudniu 2012 r. K. został złapany na gorącym uczynku. Obsługa jednego z wrocławski hoteli zwróciła uwagę na mężczyznę w średnim wieku, który co jakiś czas pojawiał się tam w towarzystwie niepełnoletnich chłopców. W okresie świątecznym przyprowadził 13-letniego ministranta. Recepcjonista powiadomił policję. Przy księdzu znaleziono kamerę i dziecięcą pornografię.

Wyrok Pawła K. kończy się 22 września. Decyzja, na podstawie której wychodzi na wolność, jest nieprawomocna. Do tej pory nie powstało pisemne uzasadnienie, o które wnioskowała prokuratura, która w drugiej instancji będzie się starać o umieszczenie mężczyzny w Gostyninie.

Paweł K. był jednym z negatywnych bohaterów głośnego filmu dokumentalnego „Tylko nie mów nikomu” autorstwa braci Tomasza i Marka Sekielskich.

Czytaj też:

Sekielski i Nowak o swoim trzeźwieniu: Bohaterem narodowym jest „mądry pijak”