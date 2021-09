Schwytano Gruzina, który niedawno niemal potrącił dziecko we Wrocławiu. Ukrywał się w Szczecinie

Policjanci zatrzymali 34-letniego obywatela Gruzji, który był sprawcą niebezpiecznej sytuacji, do jakiej doszło kilkanaście dni temu w rejonie ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu. Mężczyzna w obawie przed aresztowaniem wyjechał aż do Szczecina.