KRRiT przyznała darmową koncesję katolickiej telewizji. O. Tadeusz Rydzyk ma konkurencję

Działający obecnie w internecie EWTN Polska wrocławskiej Fundacji Vide et Crede może pochwalić się koncesją na nadawanie w telewizji – podaje serwis branżowy wirtualnemedia.pl. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała kanałowi koncesję na nadawanie, a co więcej pozwolenie to nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Rada zwolniła bowiem kanał z opłaty 10 tys. zł. Powodem jest jednoczesne przyznanie kanałowi rangi „nadawcy publicznego”.

TV Trwam ma konkurencję

Nadawca publiczny ma za zadanie upowszechniać działalność wychowawczą i edukacyjną, promować postawy patriotyczne i historię Polski, a także służyć umacnianiu rodziny, zwalczać patologie społeczne i kształtować postawy prozdrowotne. W ramach darmowej koncesji nadawca taki nie może emitować reklam ani pobierać opłat od operatorów kablowych lub platform cyfrowych.

EWTN to skrót od Eternal Word Television Network, co na stronie stacji tłumaczone jest jako Sieć Telewizyjna Wiekuistego Słowa. Sieć jest na rynku od 1981 roku, a jej założycielką jest klaryska klauzurowa Matka Angelica. Nowa stacja będzie jedynym naziemnym konkurentem innej telewizji katolickiej – TV Trwam o. Tadeusza Rydzyka. EWNT Polska zacznie nadawać na początku 2022 roku.

