Środa: Jestem w stanie uwierzyć, że minister Kamiński zapłacił „człowiekowi z krową”

Rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji, koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował podczas konferencji prasowej w poniedziałek 27 września, że dotychczas zweryfikowano kilkuset nielegalnych migrantów przebywających w ośrodkach Straży Granicznej. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że 1/4 badanych może mieć „niebezpieczne powiazania” i uczestniczyła „w praktykach niezgodnych z prawem”.

Zdjęcia z telefonów migrantów na konferencji

– Służby badające tożsamość i wiarygodność osób przebywających w ośrodkach strzeżonych zidentyfikowały również dowody na działalność pedofilską i dowody zoofilii – poinformował Żaryn.

W trakcie konferencji pokazane zostały także zdjęcia z telefonu obywatela Afganistanu – Yousufi H. miał fotografie przedstawiające egzekucje oraz ciała zamordowanych osób. Podczas konferencji zostały także zaprezentowane pochodzące z telefonów zatrzymanych osób zdjęcia o charakterze pedofilskim i zoofilskim.

Środa rzuca oskarżenia pod adresem Kamińskiego

Konferencję rządową w zadziwiający sposób skomentowała w TOK FM prof. Magdalena Środa. – PiS całą swoją politykę rozpostarł na osi swoi – wróg i cały czas podbija bębenek. Nie mogłam oglądać wystąpienia ministrów, bo to było wyjątkowo ohydne. o, że PiS potrafi powiedzieć, że uchodźcy zostali przywiezieni limuzynami na granicę, a tak naprawdę, to zwiedzają sobie Moskwę, to są wszystko rzeczy wymyślone – stwierdziła filozof dodając, że jest w stanie uwierzyć w to, że minister Kamiński zapłacił „człowiekowi z krową”, żeby mieć mocny materiał.

Na uwagę prowadzącej audycję Dominiki Wielowieyskiej, że tego typu słowa to przesada, prof. Środa oceniła, że s„koro nie ma możliwości weryfikacji materiałów, podobne tezy są całkowicie uprawnione”. – Jeśli PiS nie chce takich wypowiedzi jak moja, to niech wpuści niezależnych obserwatorów. PiS mówi o moralności i obronie życia poczętych. To może niech przestanie dehumanizować ludzi na granicy – powiedziała.

Środa o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Według filozof „obecna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej to machina, która przypomina czasy faszystowskie”. – Minister może sobie stać i pokazywać co mu się żywnie podoba. W chrześcijańskim kraju traktowanie w ten sposób innych ludzi? Nagle nasza władza jawi się jako wielki obrońca europejskich granic – kpiła prof. Środa.

Czytaj też:

