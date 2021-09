Będą nowe dowody osobiste. Wiadomo, od kiedy będą wydawane

Początkowo nowe dowody osobiste z odciskami palców i podpisem posiadacza miały być wydawane od 2 sierpnia. Ostateznie jednak termin został przesunięty po tym, jak rząd zrezygnował z zakupu skanerów linii papilarnych, które w ocenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie spełniały wymogów bezpieczeństwa.

– Dzięki temu, że udało się szybko i sprawnie przeprowadzić postępowanie zakupowe, dzisiaj już we wszystkich gminach w całej Polsce są nowe czytniki, czytniki, które spełniają wszystkie normy, przeszły gruntowne testy bezpieczeństwa, także takie testy w urzędach, podczas których pracownicy samorządowi sprawdzają, jak działa nowy system – zapewniał Janusz Cieszyński, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

W związku z tym od poniedziałku 8 listopada Polacy będą mogli składać wnioski o wydanie nowych dowodów osobistych.

Zmiany w dowodach osobistych

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych wynikają z dostosowania przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Ustawa wprowadza nowe elementy do warstw graficznej i elektronicznej dowodów osobistych. Najważniejsze z nich to: druga cecha biometryczna (odcisk palca), odwzorowanie podpisu właściciela dowodu oraz konieczność osobistego złożenia wniosku o dowód w urzędzie (dla osób powyżej 12 roku życia). Od 27 lipca nie ma możliwości złożenia online wniosku o nowy dokument tożsamości. Można to zrobić tylko w urzędzie (wyjątkiem są sytuacje, w których – ze względu na np. chorobę, niepełnosprawność – nie jesteśmy w stanie tego zrobić). Po wprowadzeniu nowych dokumentów – składanie online wniosku o dowód będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.

Dowody osobiste - do kiedy

Nowe dowody osobiste co do zasady ważne będą 5 lub 10 lat. Pięcioletni okres ważności będą miały dowody dzieci poniżej 12. roku życia. Z kolei dowody osobiste osób, od których pobranie odcisków palców będzie chwilowo niemożliwe, będą ważne przez 12 miesięcy. Wyjątkiem, związanym również z pilną nowelizacją przepisów, jest termin ważności dowodów osób powyżej 12. roku życia wydawanych od 2 sierpnia do dnia wdrożenia nowych dowodów. Te dokumenty będą ważne nie dłużej niż do 3 sierpnia 2031 roku.

