„Pękła” bariera 1000 przypadków koronawirusa w IV fali. Co z obostrzeniami?

To pierwszy dzień w IV fali, kiedy dzienny bilans zakażeń przekracza tysiąc. W porównaniu do poprzedniej środy liczba wykrytych nowych przypadków wzrosła o 40 procent. Jak podaje RMF FM, od czterech miesięcy nie notowano tak gwałtownego rozwoju pandemii w Polsce.

Przypomnijmy, że we wtorek Ministerstwo Zdrowia informowało o 975 nowych zakażeniach i śmierci 29 osób z COVID-19. Z raportu wynikało, że szybko rośnie też liczba hospitalizacji – o 145 w ciągu doby, oraz pacjentów wymagających wsparcia respiratora.

Rośnie liczba zakażeń. Co z obostrzeniami?

Rada Ministrów rozporządzeniem z 28 października zadecydowała o przedłużeniu do 31 października 2021 r. obowiązywania obecnych ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem pandemii. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz we wtorek wyjaśniał jednak, że „jeżeli sytuacja będzie wymagała tego, by rozporządzenie zmienić, to oczywiście ono będzie zmienione” . – Nadal zwracamy szczególną uwagę na dwa województwa, właściwie trzy: woj. lubelskie, podlaskie i podkarpackie – mówił o regionach z największą liczbą zakażeń.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w środę w Radiu Plus mówił z kolei, że obecnie trzy powiaty w skali kraju w zasadzie kwalifikują się do objęcia restrykcjami „strefy żółtej” . Zaznaczył, że obecnie sytuacja jest inna niż w poprzednich falach, bowiem zwiększa się ciągle liczba osób zaszczepionych. Dodał, że nie będą ich obowiązywały ewentualne limity przy wprowadzonych obostrzeniach.

