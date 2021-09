„Białoruska policja wyrzuca nas do Polski”. Migranci przed placówką SG apelują o pomoc

W poniedziałek 27 września w godzinach porannych mieszkańcy wsi Szymki zauważyli grupę ponad 20 cudzoziemców, o czym poinformowali Straż Graniczną. Jak relacjonuje dalej wyborcza.pl, ok. godz. 10 migranci zostali dowiezieni pod placówkę SG w Michałowie. W tej grupie większość stanowiły osoby z Iraku oraz tureccy Kurdowie.

Chcemy tu zostać i stać się obywatelami Polski, ale nam na to nie pozwalają. Kiedy idziemy na Białoruś, biją nas tam, zabierają pieniądze i odsyłają z powrotem do Polski. Białoruska policja wyrzuca nas do Polski. Te dzieci nie mogą chodzić, one wszystkie umrą w drodze, w lesie. Nie mamy jedzenia ani wody. Idziemy 40 kilometrów na Białoruś, tam nas łapią, biją i odsyłają do Polski. I tak w kółko między Polską a Białorusią – powiedział Suat z Turcji, zwracając się do aktywistów i dziennikarzy zgromadzonych po drugiej stronie ogrodzenia.