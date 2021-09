TV Trwam pokazała na antenie zoofilskie zdjęcie. Do KRRiT wpłynęła skarga

Przypomnijmy, że podczas poniedziałkowej konferencji z udziałem m.in. szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, pokazano bardzo kontrowersyjne zdjęcia. Fotografie zostały pozyskane z telefonów i innych nośników pamięci znalezionych przy migrantach usiłujących przekroczyć polską granicę z Białorusią. Na konferencji pokazano zdjęcia scen egzekucji, a także materiały dokumentujące rzekome skłonności migrantów do pedofilii i zoofilii.

W tym miejscu pojawiło się zdjęcie stosunku seksualnego mężczyzny ze zwierzęciem (krową lub koniem). Fotografię pokazywała następnie TVP, co skutkowało już trzynastoma skargami do KRRiT. Teraz, były członek KRRiT Krzysztof Luft poinformował w mediach społecznościowych, że i on złożył skargę, jednak nie na TVP, a na TV Trwam – katolicką telewizję redemptorysty o. Tadeusza Rydzyka.

Krzysztof Luft: Zdjęcie eksponowano aż 15 sekund

„Wysłałem do Przewodniczącego KRRiT skargę na rozpowszechnianie przez TV Trwam, katolicką telewizję prezesa Rydzyka, treści pornograficznych i mogących mieć negatywny wpływ na psychiczny lub moralny rozwój małoletnich” – podaje Luft. Jak uzasadnia w treści skargi, chodzi o materiał, który ukazał się w głównym wydaniu „Informacji dnia” nadanym 27.09 o godzinie 20. „W trzeciej minucie tej audycji zaprezentowane zostało pornograficzne zdjęcie sceny zoofilii, przedstawiające stosunek płciowy mężczyzny z krową. Zdjęcie eksponowane było nieprzerwanie aż przez 15 sekund, co w audycjach informacyjnych jest wyjątkowo długim czasem ekspozycji nieruchomego obrazu i świadczy o wyjątkowej determinacji nadawcy w chęci dotarcia z tym bulwersującym obrazem do wszystkich widzów. Takie działanie nadawcy jest sprzeczne z art. 18 ust. 4 Ustawy o Radiofonii i Telewizji” – argumentuje skarżący.

Krzysztof Luft zauważa także, że audycja została nadana w tzw. „czasie chronionym”, czyli przed godz. 23.00, co jest sprzeczne również z art. 18 ust 5. „W związku z powyższym oczekuję od Pana Przewodniczącego ukarania nadawcy za to skandaliczne naruszenie” – kończy zgłoszenie Luft.

