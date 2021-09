Andrzej Duda podpisał wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego

Andrzej Duda zapowiedział złożenie wniosku do Marszałek Sejmu 28 września po pilnej naradzie zwołanej w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy. W spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą udział wzięli minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, szef BBN Paweł Soloch oraz komendant główny Straży Granicznej Tomasz Praga.

Stan wyjątkowy. Dlaczego rząd chce go przedłużyć?

– Od dłuższego czasu trwa presja migracyjna na polską granicę bez wątpienia generowana przez władze białoruskie. W związku z tą sytuacją, by Straż Graniczna wspierana przez wojsko mogła bezpiecznie realizować swoje zadania, miesiąc temu wprowadziliśmy na terenie pasa przygranicznego stan wyjątkowy – przypomniał prezydent.

Według Andrzeja Dudy „wprowadzenie stanu wyjątkowego na kolejne 60 dni jest uzasadnione”. Głowa państwa podkreśliła, że jest to potrzebne funkcjonariuszom i wojsku do tego, żeby mogli sprawować swoje zadania. – Nasze oceny niestety wskazują, że stoimy wobec długofalowego pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa na całej granicy Unii Europejskiej z Białorusią, czyli także na obszarze Litwy oraz Łotwy. Wiąże się to z postępującym uzależnieniem białoruskich władz od Rosji. To nowa rzeczywistość, wobec której zarówno państwa graniczne, jak i wspólnota zmuszone będą do zbudowania odpowiedzi – dodawał szef BBN.

Stan wyjątkowy. Kiedy Sejm rozpatrzy wniosek Andrzeja Dudy?

Sejm rozpatrzy wniosek Prezydenta o przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego na obszarze części województw lubelskiego i podlaskiego w czwartek 30 września w godzinach wieczornych.