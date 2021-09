Są dzisiejsze dane o koronawirusie. „Czwarta fala stała się faktem”

– Czwarta fala stała się faktem. Wczoraj przekroczyliśmy 1000 przypadków, o czym mówiliśmy już od tygodnia, że to nastąpi i rzeczywiście nastąpiło. Dziś mamy 1208 nowych przypadków – mówił w Polskim Radiu 24 Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia zaznaczył, że widać wyraźny trend wzrostowy. – Jeśli porównamy tydzień do tygodnia, to jest to wzrost o 24 procent– wskazał.

Kraska: Ta liczba zdecydowanie mnie martwi

Waldemar Kraska podkreślił, że niepokojące są dla niego informacje dotyczące rosnącej liczby zgonów. – Liczba, która zdecydowanie mnie martwi, to 27 osób, które niestety zmarło. To są liczby, które powinny osobom, które są jeszcze niezaszczepione, które się wahają, uzmysłowić, że to może dotyczyć każdego z nas – tłumaczył wiceminister.

Wiceminister zaznaczył, że w województwach, gdzie najmniej osób przyjęło szczepionki przeciw COVID-19, jest najwięcej zajętych łóżek covidowych. –Tutaj oczywiście przoduje województwo lubelskie – mówił.