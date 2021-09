Po wielkim zamieszaniu, Izba Cywilna SN ma w końcu prezesa. Prezydent powołał Joannę Misztal-Konecką

Przypomnijmy, że do wyłonienia kandydatów na prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podchodzono kilka razy. Poprzednie próby kończyły się prawdziwym chaosem. Przykładowo, podczas posiedzenia z 7 września część sędziów (tzw. „starzy sędziowie”) opuściła salę, doprowadzając do zerwania kworum wymaganego do wyboru kandydatów.

Prezydent powołał Joannę Misztal-Konecką na funkcję prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

Sędziowie sprzeciwiali się bowiem obsadzaniu stanowisk Sądu Najwyższego przez sędziów powołanych przez tzw. nową Krajową Radę Sądownictwa, dopóki spór w tej sprawie nie zostanie prawnie rozstrzygnięty. Mimo licznych wątpliwości, impas przerwano na posiedzeniu 27 września, kiedy to wyłoniono troje kandydatów na stanowisko prezesa Izby Cywilnej SN: Marcina Łochowskiego, Mariusza Łotko i Joannę Misztal-Konecką.

Ze wspomnianych kandydatur prezydent Andrzej Duda wyłonił i powołał na prezesa Izby Joannę Misztal-Konecką. Uroczystość wręczenia aktu nastąpiła w Pałacu Prezydenckim 30 września.

