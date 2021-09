Ks. Izakowicz-Zalewski zawiadomił Watykan ws. pedofilii w Kościele. Pokazał fragment listu

W środę 29 września ks. Isakowicz-Zalewski zamieścił na Twitterze pierwszą stronę kopii zawiadomienia w sprawie molestowań w polskim Kościele. Na biurko papieża Franciszka trafi dokumentacja dotycząca przestępstw dokonywanych przez biskupa Juliusza Paetza z Archidiecezji Poznańskiej i rzekomego tuszowania ich przez biskupa Marka Jędraszewskiego. Jak zaznaczył Isakowicz-Zalewski, pokazał fragment pisma na prośbę ofiar. Kolejnych stron jednak nie ujawnił ze względu na zapisane tam poufne dane.

– Kiedy otrzymałem to zawiadomienie, skontaktowała się ze mną jedna z ofiar abp. Paetza – obecnie osoba świecka, ale w tamtych czasach kleryk. Pytałem go, jak ocenia ten list, a on uznał, że zawiera prawdę. Prosił mnie, żeby podać do wiadomości publicznej jego treść, bo boi się, że wcześniej czy później pismo znajdzie się w koszu – wyjaśniał ks. Izakowicz-Zalewski. Kopie listu trafiły do prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Luisa Ladarii Ferrera, prymasa Polski Wojciecha Polaka i przewodniczącego episkopatu, metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego.

twitter

„Biskup Marek Jędraszewski, ówczesny biskup pomocniczy poznański, przynajmniej od 1999 roku posiadał wiarygodne informacje o nadużyciach wobec kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu ze strony abpa Juliusza Paetza, ówczesnego metropolity poznańskiego” – zwrócono uwagę w piśmie do papieża. Przypomniano, że sprawa wspomnianych czynów była badana przez Stolicę Apostolską.

Czytaj też:

Pedofilia, zoofilia, sceny przemocy. Do KRRiT spływają skargi na materiały w TVP