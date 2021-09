Nowy radny w 2008 roku zabił w wypadku 13-latkę. Jej siostra przyszła na zaprzysiężenie. „Jesteś tchórzem”

Niedawno odbyły się wybory uzupełniające do rady miasta Chocianów w woj. dolnośląskim, a 28 września zaprzysiężono dwóch nowych radnych: Piotra Machonia i Sławomira Sobczyszyna. Jak opisują lokalne media, np. e-legnickie.pl, drugi z nowych radnych wzbudził ogromne emocje: w 2008 roku był sprawcą śmiertelnego wypadku, w którym zginęła 13-letnia Kasia.

Lokalny portal przypomniał kulisy tej sprawy, które opisywano w 2010 roku: „Młody kierowca, który dwa lata temu śmiertelnie potrącił na drodze 13-letnią Kasię, mimo prawomocnego wyroku skazującego, od ponad roku cieszy się wolnością. Matka zabitej Kasi nie może nawet doczekać się wyegzekwowania od sprawcy odszkodowania. Kobiecie już nawet nie chodzi o te kilka tysięcy złotych. Domaga się sprawiedliwości. Chce, by kierowca, który zabił jej córkę, trafił za kratki”.

Radny na dzień przed zaprzysiężeniem zamieścił wpis o śmiertelnym wypadku. „Będę nosił to brzemię..”.

27 września, a więc tuż przed zaprzysiężeniem, Sławomir Sobczyszyn opublikował na Facebooku obszerny wpis, w którym wspomniał o wydarzeniach z 13 lat (dołączył do niego nagranie z kampanii społecznej dotyczącej przestrzegania przepisów drogowych). Jak czytamy:

„Sam doskonale wiem, jak to jest, gdyż 13 lat temu byłem sprawcą takiego wypadku – potrącenie z skutkiem śmiertelnym, zginęła wtedy nastolatka. Chwila nieuwagi, roztargnienie i dramat gotowy. Jest to dramatyczne przeżycie dla rodziny osoby, która straciła życie, ale także dla młodego człowieka, który stał się sprawcą tego dramatycznego wydarzenia. Prawnie za swoją winę odpowiedziałem karnie, spędzając blisko 2 lata w więzieniu. Moralnie będę nosił to brzemię do końca życia”.

W dalszej części Sobczyszyn dowodził, że właśnie to zdarzenie sprawiło, że zaangażował się w walkę o bezpieczeństwo na drogach. „Moja decyzja na start w wyborach uzupełniających do rady gminy była decyzją trudną, zdawałem sobie sprawę, że z powodu mojej przeszłości obecna władza Chocianowa będzie próbowała mnie dyskredytować, hejtować i pomniejszać dokonania” – napisał.

Siostra zabitej 13-latki na sali obrad. „Byłeś na grobie chociaż raz?!”

28 września, zaraz po zaprzysiężeniu, w trakcie sesji Rady Miejskiej Chocianowa, okazało się, że na sali jest siostra 13-latki, która zginęła w wypadku spowodowanym przez Sobczyszyna. Kobieta dostała głos i już na wstępie podkreśliła, że zapewne wszyscy wiedzą, dlaczego pojawiła się na sesji. Potem przeszła do serii pytań do Sobczyszyna, na wstępie pytając, czy pamięta, co wydarzało się 13 lat wcześniej.

Nawiązała też do posta Sobczyszyna na Facebooku. – Gdy 12 godzin przed dzisiejszą sesją postanowiłeś się wybielić przed ludźmi jak to tylko jest możliwe – powiedziała, dodając, że wspomniał tam o dramacie rodziny i słowach „przepraszam”. – A teraz odwróć się do tyłu! – nakazała Sobczyszynowi kobieta, a jak się po chwili okazało, za nowym radnym siedziała matka 13-latki. – Piszesz ludziom, że słowo „przepraszam” niczego nie zmieni, a czy chociaż raz powiedziałeś w oczy mojej mamie, czy mi, mojej rodzinie, słowo „przepraszam”? Przebaczcie mi? Byłeś na grobie chociaż raz?! – mówiła wyraźnie wzburzona (kobieta nawiązywała do tego fragmentu posta radnego: „Ktoś traci bliską osobę na zawsze. Jak wtedy zachowa się sprawca?”Przepraszam„ nie załatwi sprawy” – red.).

– Jesteś tchórzem, bo inaczej cię nazwać nie mogę – powiedziała. Po krótkim wystąpieniu kobiety Sławomir Sobczyszyn powiedział: – Tak, przyznaję się do tego, bałem się tego (spotkania – red.).

